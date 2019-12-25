Франция запретила вывозить из страны шедевр, найденный на кухне

Франция запретила вывозить из страны картину стоимостью 24 млн евро, которая была случайно найдена на кухне и оказалась потерянным шедевром флорентийского художника Чимабуэ.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на BBC.

Картина художника Чимабуэ, который жил в XIII веке, называется "Осмеяние Христа". Ее обнаружили в сентябре в городе Компьень.

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Произведение искусства висело на кухне летней француженки. Женщине более 90 лет и она переехала в дом престарелых, в связи с этим в ее доме проводилась инвентаризация. Экспертиза доказала авторство Чимабуэ.

Картина небольшая: всего 20 на 26 сантиметров. Она входит в серию из восьми работ художника, где он изобразил "Страсти Христовы" и "Распятие".

27 октября анонимный покупатель из северной Франции приобрел картину на аукционе за 24 млн евро. Однако теперь правительство Франции решило, что картина является национальным достоянием.

Ее запретили вывозить за пределы страны в течение 30 месяцев - за это время планируют собрать средства, чтобы выкупить произведение искусства для нации.