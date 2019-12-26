Віцепрезидент Єврокомісії написав "любовний лист" Британії

Заступник глави Європейської комісії Франс Тіммерманс написав "любовний лист" Британії, в якому зазначив, що вихід країни з ЄС розбиває йому серце.

Як повідомляє "Європейська правда", лист опублікувало видання The Guardian.

Тіммерманс каже, що вперше полюбив Велику Британію і її характер, коли навчався в британській школі Святого Георгія в Римі.

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"Зараз я знаю тебе. І я люблю тебе. За те, ким ти є, і що ти мені дала. Я як старий коханець", - пише віцепрезидент Європейської комісії.

"Я знаю твої сильні та слабкі сторони. Я знаю, що ти можеш бути щедрою, але і скупою. Я знаю, що ти віриш у свою унікальність та інакшість. Звичайно, великою мірою це так і є, але меншою, ніж ти думаєш", - додає він.

Тіммерманс відзначає, що всі європейські нації унікальні, а відмінності між ними є джерелом захоплення, здивування, нерозуміння, глузування, карикатур і, звичайно ж, любові.

Він пише, що шкодує через обрив відносин з Лондоном та вважає, що рішення колишнього прем’єра Девіда Кемерона про проведення референдуму 2016 року було непотрібним.

"В ході цього процесу тобі і всім нам було завдано такої великої непотрібної шкоди. І я боюся, її буде ще більше", - пише віцепрезидент ЄК, зауважуючи, що Британію завжди радо приймуть назад, якщо вона вирішить повернутися.

31 січня, через понад три роки після референдуму, Британія покине ЄС за умовами так званого "впорядкованого" Brexit.

Після 31 січня між Британією та Євросоюзом розпочнуться переговори про майбутні торгові відносини.