Меню
Укр / Рус
Укр / Рус

Выбор редакции

Евросоюз отреагировал на обмен подозреваемых в расстрелах на Майдане

Франция и Германия приветствовали освобождение украинских пленных

Немцы назвали Меркель и Путина среди лидеров, лучше всего решающих глобальные проблемы

Brexit: Дублин поддержал идею Джонсона о мосте между Шотландией и Ирландией






Туск призвал польские власти и оппозицию объединиться против наглой лжи Путина

Воскресенье, 29 декабря 2019, 17:54

Экс-премьер Польши, бывший президент Европейского совета и председатель Европейской народной партии Дональд Туск заявил, что ответом на наглую ложь российского президента должна стать совместная позиция польской власти и оппозиции.

Как сообщает "Европейская правда", об этом он написал в Twitter.

"Применительно к дерзкой лжи президента Путина и российской пропаганды нужна общая позиция польской власти и оппозиции. Здесь нет места и времени на внутренние споры", - считает Туск.

Как сообщалось, в Польше в ближайшие дни должен появиться согласована с президентом заявление премьера Матеуша Моравецкого по поводу слов президента РФ Владимира Путина о причинах начала Второй мировой войны.

В то же время у президента Польши заявили, что не хотят придавать наивысшего веса словам Путина.

19 декабря президент России Владимир Путин оправдывает ввод советских войск в Польшу в 1939 году тем, что польский правительство якобы не контролировал свою армию.

Путин также назвал "сволочью и антисемитской свиньей" посла Польши в нацистской Германии Юзефа Липского, который поддерживал идею Адольфа Гитлера выслать польских евреев в Африку.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.
Туск Путин роспропаганда Польша
powered by lun.ua