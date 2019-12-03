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Президент Польщі: НАТО - живий і швидко реагує на загрози

Вівторок, 3 грудня 2019, 13:37

Президент Польщі Анджей Дуда не згоден із думкою про те, що НАТО не функціонує так, як потрібно.

Як повідомляє "Європейська правда", про це він заявив під час дискусії на конференції NATO Engage у Лондоні.

"Загалом я не погоджуюся з цим. Згадайте, у 1990-х роках можна було сказати, що НАТО фактично не існувало. В останні роки ми маємо багато змін. Ми мали російську агресію в Грузії, зараз маємо російську агресію в Україні, п’ять років тому було окуповано Крим, і ми досі маємо перспективу наступного вторгнення. І НАТО, на мою думку, показує, що живий, тому що швидко реагує на всі ці зміни", - сказав Дуда.

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Щодо суперечки НАТО і Туреччини через купівлю російських комплексів С-400 Дуда висловив впевненість, що це питання буде вирішене.

"До НАТО входять майже 30 країн, кожна має свої інтереси, це звичайний процес дискусій. Я думаю, ми знайдемо рішення", - сказав він.

"Я не бачу проблем, ми все можемо обговорювати. Проблема дійсно не тільки на східному фланзі. Ми розуміємо, що завдання НАТО не тільки захищати Польщу чи Балтику, є проблеми на півдні Європи, проблеми терористичної загрози. Тому витрачаємо понад 2% ВВП на оборону, тому що ми готові виконувати свої зобов’язання", - додав польський президент.

Як відомо, на початку листопада президент Франції Еммануель Макрон заявив, що Європа більше не може покладатися на захист США як союзника по НАТО.

Крім того, за його словами, Європа має почати думати про себе як про "геополітичну силу", оскільки Північноатлантичний альянс нині переживає "смерть мозку".

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Зустріч НАТО в Лондоні
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