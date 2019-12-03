Президент Польши: НАТО жив и быстро реагирует на угрозы

Президент Польши Анджей Дуда не согласен с мнением о том, что НАТО не функционирует так, как нужно.

Как сообщает "Европейская правда", об этом он заявил во время дискуссии на конференции NATO Engage в Лондоне.

"В целом я не согласен с этим. Вспомните, в 1990-х годах можно было сказать, что НАТО фактически не существовало. В последние годы мы много изменений. Была российская агрессия в Грузии, сейчас российская агрессия в Украине, пять лет назад был оккупирован Крым, и до сих пор есть перспектива следующего вторжения. И НАТО, по моему мнению, показывает, что он жив, потому что быстро реагирует на все эти изменения", - сказал Дуда.

По поводу спора НАТО и Турции из-за покупки российских комплексов С-400 Дуда выразил уверенность, что этот вопрос будет решен.

"В НАТО входят почти 30 стран, у каждой – свои интересы, это обычный процесс дискуссий. Я думаю, мы найдем решение", - сказал он.

"Я не вижу проблем, мы все можем обсуждать. Проблема действительно не только на восточном фланге. Мы понимаем, что задача НАТО – не только защищать Польшу или Балтику, есть проблемы на юге Европы, проблемы террористической угрозы. Поэтому мы тратим больше 2% ВВП на оборону, потому что мы готовы выполнять свои обязательства", - добавил польский президент.

Как известно, в начале ноября президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что Европа больше не может полагаться на защиту США как союзника по НАТО.

Кроме того, по его словам, Европа должна начать думать о себе как о "геополитической силе", поскольку Североатлантический альянс сейчас переживает "смерть мозга".