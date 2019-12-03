У Раді Європи 3-5 грудня розглянуть чотири "українські" питання

Комітет міністрів Ради Європи 3-5 грудня розгляне виконання Україною рішень Європейського суду з прав людини (ЄСПЛ), зокрема порушення прав людини запровадженням у державі мораторію на обіг земель сільськогосподарського призначення.

Про це розповів керівник відділу з виконання рішень ЄСПЛ секретаріату Ради Європи Павло Пушкар, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на "Укрінформ".

"У Комітеті міністрів Ради Європи на черговому спеціальному засіданні 3-5 грудня стосовно прав людини розглядатимуться чотири групи справ та питань стосовно України. Ці справи стосуються виконання державою міжнародних зобов’язань за рішеннями ЄСПЛ щодо питань ефективності та незалежності судової влади, питання земельного мораторію, а також питання пропорційності адміністративних санкцій та апеляційного оскарження рішень про тримання під вартою за висловлювання політичного характеру", - заявив співробітник РЄ.

За його словами, цьогоріч вже вчетверте КМРЄ розглядатиме справи стосовно України. Питання, що вже були на розгляді, стосуються широкого кола проблематики прав людини – захист права на життя, заборона катувань, презумпція на користь свободи, право на справедливий суд тощо.

Представник РЄ повідомив, що цього року на засіданнях КМРЄ було розглянуто 10 груп справ, які стосувалися 482 рішень Європейського суду з прав людини, що перебувають у процедурі "посиленого нагляду" за виконанням рішень стосовно України цим органом.

"Важливо підкреслити, що процес приведення у відповідність законодавства та інституційної практики досить складний та тривалий, і тому часто-густо складні інституційні реформи, як-то реформа правосуддя та приведення його до європейських стандартів, займають великий час та потребують суттєвих зусиль", - пояснив Пушкар.

Крім того, під час цього засідання КМРЄ вперше розглядатиме питання прогресу земельної реформи в Україні та стану розгляду законопроєктів стосовно обігу земель сільськогосподарського призначення.

Нагадаємо, раніше набуло чинності рішення ЄСПЛ, згідно з яким мораторій на обіг земель сільськогосподарського призначення в Україні порушує права українських громадян у частині вимог Європейської конвенції з прав людини.