В Совете Европы 3-5 декабря рассмотрят четыре "украинских" вопроса

Комитет министров Совета Европы 3-5 декабря рассмотрит выполнение Украиной решений Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ), в том числе нарушения прав человека введением в государстве моратория на оборот земель сельскохозяйственного назначения.

Об этом рассказал руководитель отдела по выполнению решений ЕСПЧ секретариата Совета Европы Павел Пушкарь, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на "Укринформ".

"В Комитете министров Совета Европы на очередном специальном заседании 3-5 декабря по правам человека будут рассматриваться четыре группы дел и вопросов по Украине. Эти дела касаются выполнения государством международных обязательств по решениям ЕСПЧ по вопросам эффективности и независимости судебной власти, вопросы земельного моратория, а также вопросы пропорциональности административных санкций и апелляционного обжалования решений о содержании под стражей за высказывания политического характера", - заявил сотрудник СЕ.

По его словам, в этом году уже в четвертый раз КМСЕ будет рассматривать дела в отношении Украины. Вопросы, уже были на рассмотрении, касаются широкого круга проблематики прав человека - защита права на жизнь, запрет пыток, презумпция в пользу свободы, право на справедливый суд и тому подобное.

Представитель СЕ сообщил, что в этом году на заседаниях КМСЕ было рассмотрено 10 групп дел, касающихся 482 решений Европейского суда по правам человека, находящихся в процедуре "усиленного надзора" за выполнением решений в отношении Украины этим органом.

"Важно подчеркнуть, что процесс приведения в соответствие законодательства и институциональной практики достаточно сложный и длительный, и поэтому часто сложные институциональные реформы, как то реформа правосудия и приведения его к европейским стандартам, занимают большое время и требуют существенных усилий", - пояснил Пушкарь.

Кроме того, во время этого заседания КМСЕ впервые будет рассматривать вопрос прогресса земельной реформы в Украине и состояния рассмотрения законопроектов об обороте земель сельскохозяйственного назначения.

Напомним, в августе 2019 года вступило в силу решение ЕСПЧ, согласно которому мораторий на обороте земель сельскохозяйственного назначения в Украине нарушает права украинских граждан в части требований Европейской конвенции по правам человека.