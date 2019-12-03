Зеленський зідзвонився з главою Єврокомісії: говорили про Донбас, реформи і санкції

Президент України Володимир Зеленський і нова глава Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн у вівторок провели першу телефонну розмову, під час якої обговорили ситуацію на Донбасі, санкції проти РФ і процес реформ в Україні.

Як повідомляє "Європейська правда", про це прозвітували у пресслужбі глави держави.

Зеленський поінформував очільницю Єврокомісії про перебіг підготовки до зустрічі лідерів у нормандському форматі.

"Урсула фон дер Ляєн зі свого боку запевнила, що Європейський союз продовжуватиме безумовну підтримку суверенітету та територіальної цілісності України", - зазначили в офісі президента.

Згідно з повідомленням, фон дер Ляєн підкреслила, що санкції проти РФ залишаються прив’язаними до виконання Мінських угод.

"Санкції ЄС залишатимуться прив’язаними до повного виконання Мінських домовленостей і мають бути продовжені під час наступного засідання Європейської ради", – цитує пресслужба слова фон дер Ляєн.

Крім того, Зеленський запевнив нову очільницю Єврокомісії у незмінності євроінтеграційного курсу держави й поінформував про результати активізації реформ в Україні та виконання Угоди про асоціацію з ЄС.

"Лідери погодилися продовжувати реалізацію домовленостей, досягнутих під час 21-го саміту Україна – ЄС. Йшлося, зокрема, про перспективи укладення угоди між Україною та Євросоюзом про так званий промисловий безвіз та візит відповідної оціночної місії в Україну на початку наступного року", - додали в пресслужбі.

Фон дер Ляєн також підтвердила готовність ЄС і надалі підтримувати Україну в процесі реформ, а також співпрацювати у контексті надання Україні макрофінансової допомоги.

Розмова Володимира Зеленського з очільницею Єврокомісії відбулася після її спілкування з президентом РФ Владіміром Путіним.