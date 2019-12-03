Зеленский созвонился с главой Еврокомиссии: говорили о Донбассе, реформах и санкциях

Президент Украины Владимир Зеленский и новая глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен во вторник провели первый телефонный разговор, во время которой обсудили ситуацию на Донбассе, санкции против РФ и процесс реформ в Украине.

Как сообщает "Европейская правда", об этом отчитались в пресс-службе главы государства.

Зеленский сообщил руководительницу Еврокомиссии о ходе подготовки к встрече лидеров в "нормандском формате".

"Урсула фон дер Ляйен со своей стороны заверила, что Европейский Союз будет продолжать безусловную поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины", - отметили в офисе президента.

Согласно сообщению, фон дер Ляйен подчеркнула, что санкции против РФ остаются привязанными к выполнению Минских соглашений.

"Санкции ЕС будут оставаться привязанными к полному выполнению Минских договоренностей и должны быть продолжены во время следующего заседания Европейского совета", - передает пресс-служба слова фон дер Ляйен.

Кроме того, Зеленский заверил новую руководительницу Еврокомиссии в неизменности евроинтеграционного курса государства и проинформировал о результатах активизации реформ в Украине и выполнения Соглашения об ассоциации с ЕС.

"Лидеры согласились продолжать реализацию договоренностей, достигнутых во время 21-го саммита Украина - ЕС. Речь шла, в частности, о перспективах заключения соглашения между Украиной и Евросоюзом о так называемом промышленном безвизе и визите соответствующей оценочной миссии в Украину в начале следующего года", - добавили в пресс-службе.

Фон дер Ляйен также подтвердила готовность ЕС и в дальнейшем поддерживать Украину в процессе реформ, а также сотрудничать в контексте предоставления Украине макрофинансовой помощи.

Разговор Владимира Зеленского с главой Еврокомиссии состоялся после его общения с президентом РФ Владимиром Путиным.