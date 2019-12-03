Прем’єри Канади та Нідерландів виключили закінчення тиску на Росію без зміни її політики
Керівники урядів Канади та Нідерландів спільно зробили заяви про необхідність зберігати тиск на РФ, доки російська влада не змінить свою політику в Україні.
Про це вони заявили на конференції NATO Engages, яка проходить напередодні зустрічі лідерів Альянсу, повідомляє з Лондона кореспондент "Європейської правди".
Зокрема, керівник уряду Нідерландів Марк Рютте наголосив, що діалог з РФ не скасовує потребу тиску на неї. "Ми маємо зберігати тиск. Так діалог має бути, але ми не маємо діяти наївно", - заявив він.
Прем’єр Канади Джастін Трюдо окремо висловив впевненість, що про повернення Росії до G8 не може йтися.
"Росія була виключена з "вісімки" через її дії в Криму. Доки Росія не продемонструє щиру зміни поведінки, буде дуже складно говорити про повернення", - нагадав він.
Трюдо також наголосив, що Росія досі є "значним викликом" для Північноатлантичного альянсу.
Нагадаємо, під час проведення саміту G7 у Франції цього року Трамп заявив, що запросить президента РФ Владіміра Путіна як гостя на саміт Групи семи в США. За його словами, було б доцільно повернути Москву до клубу, адже присутність РФ необхідна для обговорення питань Ірану, КНДР і Сирії. За даними ЗМІ, Трампа підтримав тільки прем'єр-міністр Італії.
За підсумками саміту президент Франції заявив, що країни G7 не досягли консенсусу щодо повернення РФ до G8.