Премьеры Канады и Нидерландов исключили конец давления на РФ без смены ее политики

Руководители правительств Канады и Нидерландов совместно сделали заявления о необходимости сохранять давление на РФ, пока российские власти не изменят свою политику в Украине.

Об этом они заявили на конференции NATO Engages, которая проходит накануне встречи лидеров Альянса, сообщает из Лондона корреспондент "Европейской правды".

В частности, глава правительства Нидерландов Марк Рютте подчеркнул, что диалог с РФ не отменяет необходимости давления на нее. "Мы должны сохранять давление. Да, диалог должен быть, но мы не должны действовать наивно", - заявил он.

Премьер Канады Джастин Трюдо отдельно выразил уверенность, что о возвращении России в G8 говорить нельзя.

"Россия была исключена из "восьмерки" из-за ее действий в Крыму. Пока Россия не продемонстрирует искреннее изменения поведения, будет очень сложно говорить о возвращении", - напомнил он.

Трюдо также отметил, что Россия до сих пор является "значительным вызовом" для Североатлантического альянса.