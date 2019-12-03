Пристайко: нерішучість НАТО дозволила РФ вторгнутися в Україну та Грузію

Лідери країн НАТО зробили помилку на саміті у Бухаресті 2008 року, не визначивши термінів для вступу України.

Як повідомляє "Європейська правда", про це заявив міністр закордонних справ України Вадим Пристайко у Лондоні на конференції NATO Engages.

"Те, що трапилося 10 років тому у Бухаресті, на мою думку, було великою помилкою. Спочатку нам було обіцяно членство, потім була ідея щодо Плану дій про членство. Пройшло понад 10 років, і нас не запросили ні до дорожньої мапи, ні до членства", - сказав Пристайко.

"Я вважаю, що нерішучість НАТО дозволила Росії спочатку вторгнутися в Грузію, а потім через шість років прийти в Україну", - додав він.

Напередодні генсек НАТО Єнс Столтенберг заявив, що Україна та Грузія мають прямувати до членства в Альянсі, але також цінувати "проміжні стадії".

"НАТО вирішив на саміті в Бухаресті в 2008 році, що Україна та Грузія будуть членами НАТО. Це рішення лишається чинним, хоча і не встановлено чіткого таймлайну щодо вступу. Зараз наше завдання, знайти як допомогти Україні та Грузії просуватися до вступу", - заявив він.

Нагадаємо, віцепрем'єр з питань європейської і євроатлантичної інтеграції Дмитро Кулеба заявив, що Україна не буде подавати заявку на ПДЧ, оскільки вважає чинною подану на Бухарестському саміті в 2008 році.

Такої ж позиції, як відомо, дотримуються Міністерство оборони та МЗС.

При цьому Кулеба підкреслив, що інтеграція України в НАТО є "абсолютним і незмінним пріоритетом".

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