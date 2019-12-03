Пристайко: нерешительность НАТО позволила РФ вторгнуться в Украину и Грузию

Лидеры стран НАТО сделали ошибку на саммите в Бухаресте в 2008 году, не определив сроков для вступления Украины.

Как сообщает "Европейская правда", об этом заявил министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко в Лондоне на конференции NATO Engages.

"То, что случилось 10 лет назад в Бухаресте, по моему мнению, было большой ошибкой. Сначала нам было обещано членство, потом была идея относительно Плана действий о членстве. Прошло более 10 лет, и нас не пригласили ни к дорожной карте, ни к членству", - сказал Пристайко.

"Я считаю, что нерешительность НАТО позволила России сначала вторгнуться в Грузию, а затем через шесть лет прийти в Украину", - добавил он.

Накануне генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Украина и Грузия должны стремиться к членству в Альянсе, но также ценить "промежуточные стадии".

"НАТО решил на саммите в Бухаресте в 2008 году, что Украина и Грузия будут членами НАТО. Это решение остается в силе, хотя и не установлен четкий таймлайн по вступлению. Сейчас наша задача найти, как помочь Украине и Грузии продвигаться к вступлению", - заявил он.

Напомним, вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Дмитрий Кулеба заявил, что Украина не будет подавать заявку на ПДЧ, поскольку считает действующей представленную на Бухарестском саммите в 2008 году.

Такой же позиции, как известно, придерживаются Министерство обороны и МИД.

При этом Кулеба подчеркнул, что интеграция Украины в НАТО является "абсолютным и неизменным приоритетом".

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