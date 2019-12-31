Сербия получит российские комплексы "Панцирь-С" в январе-феврале - росCМИ
Россия поставит Сербии комплексы противовоздушной обороны ближнего действия "Панцирь-С" в январе-феврале 2020 года.
Как сообщает "Европейская правда", об этом рассказал во вторник российскому агентству "Интерфакс" информированный источник.
"Согласно условиям контракта, срок завершения поставок - февраль", - сказал источник.
Ранее сообщалось, что Сербия может получить несколько "панцирей" в декабре.
В октябре, по данным источников стало известно, что Россия и Сербия подписали контракт на поставку комплексов "Панцирь-С". Позже эту информацию подтвердил вице-премьер РФ Юрий Борисов.
25 октября президент Сербии Александр Вучич подтвердил, что поставка ожидается в ближайшее время.
Посольство США в Белграде ранее призвало власти не заключать "соглашений с Россией, которые угрожают введением санкций".
После критики Запада в адрес последних сделок Сербии с Россией президент Вучич заявил, что Белград прекратит покупать оружие.