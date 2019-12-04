SkyUp дозволили літати з Києва до Лісабона

Державна авіаційна служба України надала авіакомпанії SkyUp право на експлуатацію повітряної лінії "Київ – Лісабон (Португалія) - Київ" (з частотою - 2 рейси на тиждень) для виконання регулярних міжнародних повітряних перевезень з 1 березня 2020 року на необмежений строк.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на пресслужбу ДАСУ.

Державіаслужба також дозволила SkyUp збільшити частоту виконання рейсів (з 3 до 4 рейсів на тиждень) сполученням "Київ – Іракліон (Греція) – Київ".

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Авіакомпанія, крім того, отримала дозвіл на збільшення (з 2 до трьох разів на тиждень) частоти виконання рейсів "Одеса – Барселона (Іспанія) – Одеса".

Авіакомпанії "Мотор Січ" надали право на експлуатацію повітряної лінії "Київ – Мінськ (Білорусь) – Київ" (частота - 7 рейсів на тиждень).

Водночас Державіаслужба відмовила авіакомпанії "Atlasjet Україна" у наданні права на експлуатацію повітряної лінії "Київ – Стамбул (Туреччина) – Київ".