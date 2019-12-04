Меню
Укр / Рус
Укр / Рус

Выбор редакции

Будапешт обвинил Украину в давлении на венгерскую общину с помощью спецслужб

Меркель назвала причину высылки сотрудников посольства РФ

Трамп: США еще не решили, введут ли санкции против "Северного потока-2"

Трамп назвал Трюдо "двуличным" после появления насмешливого видео






SkyUp разрешили летать из Киева в Лиссабон

Среда, 4 декабря 2019, 16:39

Государственная авиационная служба Украины предоставила авиакомпании SkyUp право на эксплуатацию воздушной линии "Киев - Лиссабон (Португалия) - Киев" (с частотой два рейса в неделю) для выполнения регулярных международных воздушных перевозок с 1 марта 2020 года на неограниченный срок.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на пресс-служб ГАСУ.

Госавиаслужба также позволила SkyUp увеличить частоту выполнения рейсов (с 3 до 4 рейсов в неделю) сообщением "Киев - Ираклион (Греция) - Киев".

Читайте также
SkyUp запустит рейсы Киев – Пиза

Авиакомпания, кроме того, получила разрешение на увеличение (с двух до трех раз в неделю) частоты выполнения рейсов "Одесса - Барселона (Испания) - Одесса".

Авиакомпании "Мотор Сич" предоставили право на эксплуатацию воздушной линии "Киев - Минск (Беларусь) - Киев" (частота - семь рейсов в неделю).

В то же время Госавиаслужба отказала авиакомпании "Atlasjet Украина" в предоставлении права на эксплуатацию воздушной линии "Киев - Стамбул (Турция) - Киев".

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.
Португалия
powered by lun.ua