Окупація території України не завадить її зближенню з ЄС - єврокомісар

Окупація Росією частини територій України не завадить зближенню Києва з Євросоюзом.

Про це заявив новий єврокомісар з сусідства та розширення Олівер Варгеї 4 грудня на засіданні комітету з закордонних справ Європарламенту, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на DW.

"Щодо Грузії, Молдови та України та запитання, чи проблеми, які вони мають з Росією, включно з окупацією їхніх територій, не будуть перешкодою для наближення до Євросоюзу. Я думаю, що ні. Ми вже це довели та продовжимо це доводити", - сказав Варгеї.

Варгеї нагадав, що угоди про асоціацію з цими трьома країнами передбачають імплементацію ними 70% від усього законодавства ЄС. "Завдяки цьому вони можуть наблизитися до ЄС у практично будь-якій сфері їхнього життя настільки, наскільки вони хочуть. Ми продовжуватимемо їх підтримувати у цьому", - пояснив єврокомісар.

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"Якщо є додаткові сфери, де вони хотіли би більше співпрацювати з нами, то ми більше ніж щасливі зробити це. Коли я дивлюся на Україну, я вважаю дуже цікавим, якщо ми зможемо тісніше сполучити її з нами - чи в цифровій, чи в енергетичній, чи в транспортній інфраструктурі", - розповів він.

На думку Варгеї, коли потенціал для зближення, передбачений угодами про асоціацію, буде вичерпано, то почнуть говорити про питання членства цих країн у ЄС. Але наразі до цього ще далеко, додав єврокомісар.

Нагадаємо, У грудні Україна обговорить із ЄС оновлення Угоди про асоціацію.