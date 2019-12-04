Оккупация территории Украины не помешает ее сближению с ЕС - еврокомиссар

Оккупация Россией части территории Украины не помешает сближению Киева с Евросоюзом.

Об этом заявил новый еврокомиссар по соседству и расширению Оливер Вархейи 4 декабря на заседании комитета по иностранным делам Европарламента, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на DW.

"О Грузии, Молдове и Украине и вопросы, проблемы, которые они имеют с Россией, включая оккупацию их территорий, не будут препятствием для приближения к Евросоюзу. Я думаю, что нет. Мы уже это доказали и продолжим это доказывать", - сказал Вархейи.

Вархейи напомнил, что соглашения об ассоциации с этими тремя странами предусматривают имплементацию ними 70% от всего законодательства ЕС. "Благодаря этому они могут приблизиться к ЕС в практически любой сфере их жизни настолько, насколько они хотят. Мы будем продолжать их поддерживать в этом", - пояснил еврокомиссар.

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"Если есть дополнительные сферы, где они хотели бы больше сотрудничать с нами, то мы более чем счастливы сделать это. Когда я смотрю на Украину, я считаю очень интересным, если мы сможем теснее совместить ее с нами - или в цифровой, или в энергетической, или в транспортной инфраструктуре", - рассказал он.

По мнению Варгеи, когда потенциал для сближения, предусмотренный соглашениями об ассоциации, будет исчерпан, то начнутся разговоры о вопросах членства этих стран в ЕС. Но пока до этого еще далеко, добавил еврокомиссар.

Напомним, в декабре Украина обсудит с ЕС обновление Соглашения об ассоциации.