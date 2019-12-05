США підтримують Україну перед "нормандським самітом" - Тейлор

Тимчасовий повірений у справах США в Україні Вільям Тейлор заявив, що США будуть підтримувати президента України Володимира Зеленського на переговорах "нормандської четвірки" в Парижі, і підкреслив, що Росія повинна вивести свої війська з території Донбасу.

Як повідомляє "Європейська правда" з посиланням на "Інтерфакс-Україна", про це він сказав журналістам на полях Форуму розвитку громадянського суспільства "Точка неповернення" в Києві в четвер.

"США сильно підтримують Україну в переговорах у "нормандському форматі", які повинні початися в понеділок. РФ явно винна, дії РФ явно привели до початку конфлікту і війни, яка триває вже п'ятий рік", - сказав американський дипломат.

"Лідери "нормандської четвірки" зустрічаються вперше за три роки, і це можливість для росіян погодитися вивести своїх бійців, війська і повернути окуповану частину Донбасу Україні", - додав Тейлор.

Нагадаємо, 64 європарламентарі напередодні саміту в "нормандському форматі" закликали лідерів Франції і Німеччини підняти у Парижі питання негайного та безумовного обміну всіма полоненими у найкоротші терміни.

Саміт "нормандської четвірки" за участі лідерів України, Росії, Франції і Німеччини відбудеться 9 грудня в Парижі.