Меню
Укр / Рус
Укр / Рус

Выбор редакции

Украинцам могут запретить пересекать границу с Россией по внутреннему паспорту

У Зеленского готовы к изменению Конституции после "нормандских переговоров"

Зеленский планирует продлить закон "об особом статусе" после Нормандского саммита

Евродепутаты просят Меркель и Макрона настаивать на немедленном обмене пленными






США поддерживают Украину перед "нормандским саммитом" – Тейлор

Четверг, 5 декабря 2019, 11:22

Временный поверенный в делах США в Украине Уильям Тейлор заявил, что США будут поддерживать президента Украины Владимира Зеленского на переговорах "нормандской четверки" в Париже, и подчеркнул, что Россия должна вывести свои войска с территории Донбасса.

Как сообщает "Европейская правда" со ссылкой на "Интерфакс-Украина", об этом он сказал журналистам на полях Форума развития гражданского общества "Точка невозврата" в Киеве в четверг.

Читайте также
Пристайко назвал красные линии Украины на "нормандском саммите" в Париже

"США сильно поддерживают Украину в переговорах в" нормандском формате ", которые должны начаться в понедельник. РФ явно виновата, действия РФ явно привели к началу конфликта и войны, которая длится уже пятый год", - сказал американский дипломат.

"Лидеры "нормандской четверки" встречаются впервые за три года, и это возможность для россиян согласиться вывести своих бойцов, войска и вернуть оккупированную часть Донбасса Украине", - добавил Тейлор.

Напомним, 64 европарламентария накануне саммита в "нормандском формате" призвали лидеров Франции и Германии поднять в Париже вопрос немедленного и безусловного обмена всеми пленными в кратчайшие сроки.

Саммит "нормандской четверки" с участием лидеров Украины, России, Франции и Германии состоится 9 декабря в Париже.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.
Донбасс и ОРДЛО США
powered by lun.ua