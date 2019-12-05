Венгры в ОБСЕ поставили свои претензии к Украине в один ряд с аннексией Крыма

Заместитель министра иностранных дел Венгрии Левенте Мадяр назвал "системное запугивание этнических меньшинств в Украине" в числе открытых конфликтов, с которыми имеет дело ОБСЕ.

Об этом он сказал на заседании министерского совета ОБСЕ в Братиславе, сообщает корреспондент "Европейской правды".

"Есть открытые конфликты: нарушение территориальной целостности Украины, нарушение территориальной целостности Грузии, нарушения прав человека в различных странах, такие как системное запугивание представителей этнических меньшинств в Украине", - заявил Левенте Мадяр.

"ОБСЕ должна работать над решением этих проблем как можно эффективнее", - добавил он.

Напомним, министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто заявил, что в последнее время Киев путем использования спецслужб усилил давление на украинцев венгерского происхождения.

В понедельник МИД Украины публично объявил о вызове посла Венгрии Иштвана Ийдярто. В частности, возмущение Киева вызвала его фраза, что "украинский язык трудно учить".