Туск: ЄС має захищати Україну від РФ, сподіваюсь, Макрон буде послідовним

Президент Європейської народної партії Дональд Туск заявив про необхідність продовження підтримки України з боку Євросоюзу.

Як повідомляє "Європейська правда", про це він сказав в інтерв’ю The Guardian.

"Якщо ми не зможемо захистити Україну від російської агресії, це буде не тільки проблемою для України, але й для Європи загалом. Я сподівався, що Еммануель Макрон буде тут дуже послідовним", - сказав Туск.

Туск 1 грудня залишив посаду президента Європейської ради і передав повноваження своєму наступнику бельгійцю Шарлю Мішелю.

Як відомо, 9 грудня у Парижі відбудеться зустріч лідерів країн "нормандської четвірки".

Помічник президента України Андрій Єрмак напередодні в Лондоні заявив, що найважливішим етапом виконання Мінських домовленостей є проведення місцевих виборів на територіях, які сьогодні не підконтрольні Україні.

За його словами, команда президента України має готовність провести конституційну реформу за підсумками саміту, але обіцяє обмежити ці зміни питаннями децентралізації, в тому числі щодо ОРДЛО.

Читайте детальніше: "Вибори, Конституція та "представники Донбасу": на що погодиться Зеленський на саміті в Парижі"