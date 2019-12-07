Францию ​​ждет "черный вторник": профсоюзы продолжили забастовку

Во Франции профсоюзы решили продолжить забастовку до вторника, 10 декабря - на этот день назначена новая массовая демонстрация против запланированной пенсионной реформы президента Эммануэля Макрона.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на RFI.

После успеха национальной забастовки 5 декабря когда по призыву профсоюзов к демонстрациям присоединились, по подсчетам полиции, более 800 тысяч человек по всей Франции, на межпрофсоюзних переговорах было решено продолжить забастовку и провести новый день массовых демонстраций во вторник, 10 декабря.

Из-за демонстрации и забастовки в "черный четверг" 5 декабря выручка во французском секторе торговли сократился в среднем на 30%. Торговый союз Франции выразил серьезную обеспокоенность, напомнив, что французская торговля за последний год уже сильно пострадала от движения "желтых жилетов".

Между тем в пятницу, по сообщению оператора французских железных дорог (SNCF), были отменены 90% скоростных поездов TGV и 70% региональных экспрессов. В Париже, как и раньше, полностью закрыты 10 из 14 веток метро. Вышли на линии только треть автобусов. Заторы в столичном регионе достигли рекордных 347 км.

В меньших масштабах продолжается забастовка во французских школах. О намерении поддержать длительную забастовку объявили в пятницу и профсоюзы студентов. Забастовку поддержали также два профсоюза полиции.

На фоне масштабной протестной мобилизации президент Эмманюэль Макрон заявил о своем "спокойствие и решимости провести реформу" пенсионной системы. По его словам, ее окончательная "общая архитектура" будет объявлена ​​на следующей неделе после завершения переговоров с профсоюзами.

Пенсионная реформа предусматривает переход от сложной системы из 42 различных режимов к универсальной пенсионной системе начиная с 2025 года. В рамках реформы будет изменен принцип начисления пенсий и начат переход к системе пенсионных баллов.

Правительство планирует провести реформу через парламент в начале 2020 года.