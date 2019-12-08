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Міністр оборони Німеччини закликала вжити заходи проти РФ через вбивство у Берліні

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Міністр оборони Німеччини закликала вжити заходи проти РФ через вбивство у Берліні

Неділя, 8 грудня 2019, 10:41

Глава Християнсько-демократичного союзу Німеччини (ХДС) Аннегрет Крамп-Карренбауер закликала вжити нових заходів проти Росії у зв'язку з вбивством грузина в центрі Берліна на початку цього року.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на DPA.

"Федеральний уряд повинен буде обговорити і прийняти рішення про подальші реакції. Російська сторона повинна нарешті зробити свій внесок у розслідування цього злочину", - заявила Крамп-Карренбауер.

Крамп-Карренбауер, яка також займає пост міністра оборони в уряді Ангели Меркель, сказала, що вбивство погіршує відносини між Німеччиною і Росією.

"Докази мають велике значення. Разом з вбивствами у Великій Британії та іншими діями в Росії це створює досить тривожну картину", - сказала вона.

Міністерство закордонних справ Німеччини підозрює, що російські спецслужби були причетні до вбивства і в середу вислало двох російських дипломатів.

Сліди у розслідуванні вбивства колишнього чеченського польового командира Зелімхана Хангошвілі у Берліні також приводять до Міністерства оборони Росії.

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