Берлін вжив кроки для захисту ймовірного вбивці чеченського командира

Ймовірного убивцю колишнього чеченського командира в Берліні Вадима С., який ймовірно пов'язаний зі спецслужбами РФ, перевели до в’язниці суворого режиму у зв'язку з побоюваннями за його безпеку.

Як повідомляє "Європейська правда", про це пише видання Berliner Morgenpost з посиланням на джерела.

Найманий убивця Вадим С., який, як вважають, у серпні застрелив колишнього чеченського польового командира Зелімхана Хангошвілі, перебував у камері попереднього ув'язнення в'язниці Моабіт з літа. Тепер же його помістили до відділення в’язниці суворого режиму в Тегелі.

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За даними видання, це незвично, адже попереднє утримання під вартою підозрювані зазвичай відбувають у Моабіті. У Тегелі ж тримають особливо небезпечних в'язнів, наприклад, терористів.

За повідомленням газети, слідчі державного управління кримінальної поліції вирішили, що у Моабіті Вадиму С. загрожує небезпека, адже у тюрмі в центрі міста не можна виключати зовнішнього втручання. Саме тому його помістили у в’язницю, що охороняється особливо пильно.

Нагадаємо, Хангошвілі воював у другій чеченській війні проти російських військ на Північному Кавказі в 2001-2005 роках. Він був польовим командиром і близьким союзником чеченського президента Аслана Масхадова. Він був убитий пострілом в голову в центральному берлінському парку в серпні, прямував у мечеть.

Вадим С. був затриманий незабаром після вбивства, і тижневик Der Spiegel повідомив, що його номер паспорта свідчить про зв’язок з російськими спецслужбами.

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Німеччина вирішила вислати з країни двох співробітників посольства Росії, яких називає працівниками російської розвідки.

Канцлерка Ангшела Меркель пояснила, що це рішення ухвалили, коли стало зрозуміло, що Росія не співпрацює зі слідством у справі Хангошвілі.