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Министр обороны Германии призвала принять меры против РФ из-за убийства в Берлине

Воскресенье, 8 декабря 2019, 10:41

Глава Христианско-демократического союза Германии (ХДС) Аннегрет Крамп-Карренбауэр призвала принять новые меры против России в связи с убийством грузина в центре Берлина в начале этого года.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на DPA.

"Федеральное правительство должно будет обсудить и принять решение о дальнейших реакциях.  Российская сторона должна наконец-то внести свой вклад в расследование этого преступления", - заявила Крамп-Карренбауэр.

Крамп-Карренбауэр, также занимающая пост министра обороны в правительстве Ангелы Меркель, сказала, что убийство ухудшает отношения между Германией и Россией.

"Доказательства имеют большое значение. Вместе с убийствами в Великобритании и другими действиями в России это создает довольно тревожную картину", - сказала она.

Министерство иностранных дел Германии подозревает, что российские спецслужбы были причастны к убийству и в среду выслали двух российских дипломатов.

Следы в расследовании убийства бывшего чеченского полевого командира Зелимхана Хангошвили в Берлине также приводят к Министерству обороны России.

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