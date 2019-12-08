Министр обороны Германии призвала принять меры против РФ из-за убийства в Берлине

Глава Христианско-демократического союза Германии (ХДС) Аннегрет Крамп-Карренбауэр призвала принять новые меры против России в связи с убийством грузина в центре Берлина в начале этого года.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на DPA.

"Федеральное правительство должно будет обсудить и принять решение о дальнейших реакциях. Российская сторона должна наконец-то внести свой вклад в расследование этого преступления", - заявила Крамп-Карренбауэр.

Крамп-Карренбауэр, также занимающая пост министра обороны в правительстве Ангелы Меркель, сказала, что убийство ухудшает отношения между Германией и Россией.

"Доказательства имеют большое значение. Вместе с убийствами в Великобритании и другими действиями в России это создает довольно тревожную картину", - сказала она.

Министерство иностранных дел Германии подозревает, что российские спецслужбы были причастны к убийству и в среду выслали двух российских дипломатов.

Следы в расследовании убийства бывшего чеченского полевого командира Зелимхана Хангошвили в Берлине также приводят к Министерству обороны России.