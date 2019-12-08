Глава МЗС Німеччини вимагає від РФ йти назустріч Україні на "нормандському саміті"

Міністр закордонних справ Німеччини Гайко Маас вимагає від Кремля більшої готовності йти назустріч Україні напередодні зустрічі лідерів країн "нормандської четвірки".

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на DW.

За словами німецького міністра, після кількох років, коли не було зрушень, президент України Володимир Зеленський виявив сміливість зробити перші кроки "з усіма внутрішньополітичними ризиками та побічними ефектами".

Маас вважає, що тепер Росія також повинна показати, що подальші домовленості можливі. Утім, для цього потрібно ще докласти багато дипломатичних зусиль і мати терпіння, додав він.

"Разом із Францією ми також повинні вплинути на Росію…У понеділок, насамперед, йтиметься про те, щоб майже щоденному проливанню крові на європейській землі нарешті було покладено край", - сказав він.

Нагадаємо, зустріч лідерів Німеччини, Франції, України та Росії відбудеться в Парижі 9 грудня. Це - перший "нормандський саміт" з осені 2016 року.

Перед самітом канцлер Німеччини Ангела Меркель проведе окремі зустрічі з президентом України Володимиром Зеленським та президентом Росії Володимиром Путіним.

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