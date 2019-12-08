Глава МИД Германии требует от РФ идти навстречу Украине на "нормандском саммите"

Министр иностранных дел Германии Хайко Маас требует от Кремля большей готовности идти навстречу Украине накануне встречи лидеров стран "нормандской четверки".

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на DW.

По словам немецкого министра, после нескольких лет, когда не было сдвигов, президент Украины Владимир Зеленский проявил смелость сделать первые шаги "со всеми внутриполитическими рисками и побочными эффектами".

Маас считает, что теперь Россия также должна показать, что дальнейшие договоренности возможны. Впрочем, для этого нужно еще приложить много дипломатических усилий и иметь терпение, добавил он.

"Вместе с Францией мы также должны повлиять на Россию ... В понедельник, прежде всего, речь пойдет о том, чтобы почти ежедневному проливанию крови на европейской земле наконец был положен конец", - сказал он.

Напомним, встреча лидеров Германии, Франции, Украины и России состоится в Париже 9 декабря. Это - первый "нормандский саммит" с осени 2016 года.

Перед саммитом канцлер Германии Ангела Меркель проведет отдельные встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским и президентом России Владимиром Путиным.

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