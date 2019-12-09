У Зеленского официально подтвердили встречу с Путиным

В офисе президента Украины подтвердили встречу Владимира Зеленского с его российским коллегой Владимиром Путиным после переговоров в нормандском формате в Париже.

Об этом заявил заместитель главы офиса президента Кирилл Тимошенко, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"После встречи четырех лидеров в нормандском формате президент Владимир Зеленский проведет двустороннюю встречу с президентом Российской Федерации Влидимиром Путиным", - сказал он.

Ранее стало известно, что глава "Газпрома" Алексей Миллер и министр энергетики РФ Александр Новак примут участие во встрече президента РФ Владимира Путина и президента Украины Владимира Зеленского в Париже.

То, что эта встреча не будет сопряжена с четырехсторонним нормандским форматом, позволяет предположить, что речь будет идти о вопросах, не связанных с выполнением Минских договоренностей. Ранее публично называли один такой вопрос - газовые переговоры. Украинская сторона неоднократно признавала, что в случае инициативы со стороны РФ будет готова обсудить газовый вопрос на встрече в Париже.

Как сообщалось, ранее в офисе президента изложили детальное описание позиции Украины по урегулированию на Донбассе. Читайте о нем в публикации "Выборы, Конституция и "представители Донбасса": на что согласится Зеленский на саммите в Париже".