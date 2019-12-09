Достроково звільнений з в'язниці експрем'єр Молдови зібрався до Орбана

Достроково звільнений з в'язниці експрем'єр Молдови Володимир Філат заявив, що планує 13 грудня поїхати в Угорщину на зустріч з прем'єр-міністром країни Віктором Орбаном.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Agora.

Філат сказав, що він прийняв запрошення прем'єр-міністра Угорщини Віктора Орбана, з яким у них склалися дружні стосунки. Він підкреслив, що йому не заборонили покидати країну.

Нагадаємо, Філата, засудженого 2016 року на дев'ять років ув'язнення за отримання вигоди з впливу і пасивну корупцію, 3 грудня умовно-достроково звільнили з в'язниці.

У рішенні суду сказано, що Філата звільняють раніше встановленого вироком строку на "два роки, 11 місяців і три дні". Крім того, суд скасував рішення позбавити Філата Ордена Республіки і п'ятирічну заборону займати певні посади.

Філат зазначив, що не має наміру повертатися в політику, але продовжуватиме спілкуватися з політиками.

Нагадаємо, Філата називали одним з бенефеціарів крадіжки мільярда з банків Молдови у 2015 році.

Раніше голова угорського уряду Віктор Орбан потрапив під шквал критики, надавши притулок північномакедонському експрем'єрові-втікачу Ніколі Груєвському.

Груєвські, який перебував при владі протягом десяти років до 2016 року, є союзником Орбана. Груєвські втік до Угорщини, проїхавши кількома балканським країнам на угорських дипломатичних авто і в супроводі угорських дипломатів.