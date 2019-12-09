Досрочно освобожденный из тюрьмы экс-премьер Молдовы собрался к Орбану

Досрочно освобожденный из тюрьмы экс-премьер Молдовы Владимир Филат заявил, что планирует 13 декабря поехать в Венгрию на встречу с премьер-министром страны Виктором Орбаном.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Agora.

Филат сказал, что он принял приглашение премьер-министра Венгрии Виктора Орбана, с которым у них сложились дружеские отношения. Он подчеркнул, что ему не запретили покидать страну.

Напомним, Филата, осужденного в 2016 году на девять лет заключения за получение выгоды через влияние и пассивную коррупцию, 3 декабря досрочно освободили из тюрьмы.

В решении суда сказано, что Филата освобождают ранее установленного приговором срока на "два года, 11 месяцев и три дня". Кроме того, суд отменил решение лишить Филата Ордена Республики и пятилетний запрет занимать определенные должности.

Филат отметил, что не намерен возвращаться в политику, но будет продолжать общаться с политиками.

Напомним, Филата называли одним из бенефециаром кражи миллиарда из банков Молдовы в 2015 году.

Ранее глава венгерского правительства Виктор Орбан попал под шквал критики, предоставив убежище северомакедонскому экс-премьеру-беглецу Николе Груевски.

Груевски, который находился у власти в течение десяти лет до 2016 года, является союзником Орбана. Груевски бежал в Венгрию, проехав через несколько балканских стран на венгерских дипломатических автомобилях и в сопровождении венгерских дипломатов.