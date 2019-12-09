Лидеры стран "нормандской четверки" собрались в Елисейском дворце

Лидеры стран "нормандской четверки" прибыли в Елисейский дворец в Париже для проведения саммита по ситуации на Донбассе.

Об этом сообщает "Европейская правда".

Первой приехала немецкий канцлер Ангела Меркель, она приехала точно в запланированное время в 14:55 по местному времени (15:55 по Киеву).

Вторым через 10 минут прибыл украинский президент Владимир Зеленский. На переговорах его сопровождают представители офиса президента Кирилл Тимошенко, Сергей Шефир и Андрей Ермак.

Советниками Зеленского во время встречи также будут, в частности, председатель Службы безопасности Украины Иван Баканов, министр внутренних дел Арсен Аваков, начальник Генерального штаба Вооруженных сил Украины Руслан Хомчак.

Меркель и Зеленского встречал президент Франции Эммануэль Макрон. Украинский президент проведет перед саммитом двусторонние переговоры с лидерами Франции и Германии.

Российский президент Владимир Путин приехал последним с опозданием на 10 минут, хотя только недавно прилетел в Париж.