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Зеленський і Путін потисли руки перед самітом - Пєсков

Понеділок, 9 грудня 2019, 19:53

Президент України Володимир Зеленський і президент РФ Владімір Путін перед початком переговорів у "нормандському форматі" потисли один одному руки.

Про це заявив прессекретар російського президента Дмитро Пєсков, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на ТАСС.

"Так. До початку зустрічі (в" нормандському форматі ")", - відповів Пєсков на запитання, чи обмінялися президенти рукостисканням.

Слід зазначити, що під час публічної частини початку переговорів рукостискання не було. Також немає фотографій, на яких вони тиснуть руки.

До зали, де проходять переговори, вони увійшли в супроводі лідерів Франції та Німеччини і сіли за столом один навпроти одного.

Це перша зустріч Зеленського і Путіна, раніше вони чотири рази проводили телефонні переговори.

Сьогодні також відбудеться двостороння зустріч між Зеленським та Путіним вже після засідання у форматі "четвірки".

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Нормандський саміт Зеленський Путін
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