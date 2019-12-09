Зеленский и Путин пожали руки перед саммитом - Песков
Президент Украины Владимир Зеленский и президент РФ Владимир Путин перед началом переговоров в "нормандском формате" обменялись рукопожатием.
Об этом заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на ТАСС.
"Да. До начала встречи (в "нормандском формате")", - ответил Песков на вопрос, обменялись ли президенты рукопожатием.
Следует отметить, что во время публичной части начала переговоров рукопожатия не было. В зал, где проходят переговоры, они вошли в сопровождении лидеров Франции и Германии и сели за столом друг напротив друга.
Это первая встреча Зеленского и Путина, ранее они четыре раза проводили телефонные переговоры.
Сегодня также состоится двусторонняя встреча между Зеленским и Путиным уже после заседания в формате "четверки".