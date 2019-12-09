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Зеленский и Путин пожали руки перед саммитом - Песков

Понедельник, 9 декабря 2019, 19:53

Президент Украины Владимир Зеленский и президент РФ Владимир Путин перед началом переговоров в "нормандском формате" обменялись рукопожатием.

Об этом заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на ТАСС.

"Да. До начала встречи (в "нормандском формате")", - ответил Песков на вопрос, обменялись ли президенты рукопожатием.

Следует отметить, что во время публичной части начала переговоров рукопожатия не было. В зал, где проходят переговоры, они вошли в сопровождении лидеров Франции и Германии и сели за столом друг напротив друга.

Это первая встреча Зеленского и Путина, ранее они четыре раза проводили телефонные переговоры.

Сегодня также состоится двусторонняя встреча между Зеленским и Путиным уже после заседания в формате "четверки".

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