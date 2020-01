Авіакомпанія Austrian Airlines призупинила польоти до Тегерана через зміну ситуації з безпекою повітряного простору.

Про це повідомляє "Європейська правда".

"У зв'язку з останніми повідомленнями і зміною оцінки ситуації з безпекою повітряного простору навколо аеропорту Тегерана Austrian Airlines скасувала сьогоднішній і завтрашній рейси OS 871/OS 872 до Тегерана", - повідомила компанія у своєму Twitter 9 січня.

Due to the latest reports and the changed assessment of the security situation for the airspace around Tehran airport, Austrian Airlines has cancelled today’s and tomorrow‘s rotation OS 871/OS 872 to Tehran. Austrian planned to operate today‘s OS 871 with a stopover in Sofia.