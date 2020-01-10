Авіакомпанія Austrian Airlines призупинила польоти до Тегерана через зміну ситуації з безпекою повітряного простору.

Про це повідомляє "Європейська правда".

"У зв'язку з останніми повідомленнями і зміною оцінки ситуації з безпекою повітряного простору навколо аеропорту Тегерана Austrian Airlines скасувала сьогоднішній і завтрашній рейси OS 871/OS 872 до Тегерана", - повідомила компанія у своєму Twitter 9 січня.

Due to the latest reports and the changed assessment of the security situation for the airspace around Tehran airport, Austrian Airlines has cancelled today’s and tomorrow‘s rotation OS 871/OS 872 to Tehran. Austrian planned to operate today‘s OS 871 with a stopover in Sofia. — Austrian Airlines (@_austrian) January 9, 2020

Компанія повідомила, що рейс OS 871 повернеться до Відня із зупинкою в Софії. Austrian Airlines зазначила, що продовжує оцінювати ситуацію на місці разом з Lufthansa Group Security і національними та міжнародними органами.

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"Щойно ми отримаємо докладну інформацію, ми вирішимо, чи можна та коли можна відновити наші іранські рейси", - додали в авіакомпанії.

Раніше повідомлялось, що авіакомпанія Lufthansa 9 січня відновила рейси у Тегеран, але розвернула літак після заяв із США про ракету. Рейси Lufthansa до Тегерана на наступні дні змінили статус на "скасований".

Нагадаємо, у четвер ввечері почали надходити повідомлення від джерел у спецслужбах про те, що літак МАУ був збитий ракетою.

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Прем’єр Канади Джастін Трюдо офіційно оголосив: є докази, що літак збили ракетою земля-повітря, ймовірно, помилково.

Прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон також заявив про наявність певного обсягу інформації, яка дозволяє припустити, що український літак в Ірані був збитий ракетою.

Іран назвав брехнею звинувачення про збиття літака МАУ ракетою, заявивши, що не візьме на себе відповідальність за "велику брехню". Тегеран також запросив США та Канаду до участі в розслідуванні катастрофи літака МАУ.