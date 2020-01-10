Авиакомпания Austrian Airlines приостановила полеты в Тегеран из-за изменения ситуации с безопасностью воздушного пространства.

Об этом сообщает "Европейская правда".

"В связи с последними сообщениями и измененной оценкой ситуации с безопасностью воздушного пространства вокруг аэропорта Тегерана Austrian Airlines отменила сегодняшний и завтрашний полеты OS 871/OS 872 в Тегеран", - сообщила компания в своем Twitter 9 января.

Due to the latest reports and the changed assessment of the security situation for the airspace around Tehran airport, Austrian Airlines has cancelled today’s and tomorrow‘s rotation OS 871/OS 872 to Tehran. Austrian planned to operate today‘s OS 871 with a stopover in Sofia. — Austrian Airlines (@_austrian) January 9, 2020

Компания сообщила, что рейс OS 871 вернется в Вену с остановкой в ​​Софии. Austrian Airlines отметила, что продолжает оценивать ситуацию на месте вместе с Lufthansa Group Security и национальными и международными органами.

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"Как только мы получим подробную информацию, мы решим, можно ли и когда можно возобновить наши иранские рейсы", - добавили в авиакомпании.

Ранее сообщалось, что авиакомпания Lufthansa 9 января возобновила рейсы в Тегеран, но развернула самолет после заявлений из США о ракете. Рейсы Lufthansa в Тегеран на следующие дни изменили статус на "отменены".

Напомним, в четверг вечером начали поступать сообщения от источников в спецслужбах о том, что самолет МАУ был сбит ракетой.

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Позже премьер Канады Джастин Трюдо официально объявил: есть доказательства, что самолет сбили ракетой земля-воздух, возможно, по ошибке.

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон также заявил о наличии определенного объема информации, который позволяет предположить, что украинский самолет в Иране был сбит ракетой.

Иран назвал ложью обвинения в сбивании самолета МАУ ракетой, заявив, что не возьмет на себя ответственность за "большую ложь". Тегеран также пригласил США и Канаду для участия в расследовании катастрофы самолета "Международных авиалиний Украины".