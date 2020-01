Авиакомпания Austrian Airlines приостановила полеты в Тегеран из-за изменения ситуации с безопасностью воздушного пространства.

Об этом сообщает "Европейская правда".

"В связи с последними сообщениями и измененной оценкой ситуации с безопасностью воздушного пространства вокруг аэропорта Тегерана Austrian Airlines отменила сегодняшний и завтрашний полеты OS 871/OS 872 в Тегеран", - сообщила компания в своем Twitter 9 января.

Due to the latest reports and the changed assessment of the security situation for the airspace around Tehran airport, Austrian Airlines has cancelled today’s and tomorrow‘s rotation OS 871/OS 872 to Tehran. Austrian planned to operate today‘s OS 871 with a stopover in Sofia.