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США готові допомогти Україні в розслідуванні катастрофи літака МАУ в Ірані

П'ятниця, 10 січня 2020, 16:00

Державний секретар США Майк Помпео в розмові з президентом України Володимиром Зеленським відзначив готовність США допомогти в розслідуванні катастрофи українського літака в Тегерані.

Про це, як повідомляє "Європейська правда", він написав у Twitter за результатами телефонної розмови з Зеленським.

"Поговорив з президентом України Володимиром Зеленським, щоб висловити найглибші співчуття у зв'язку з загибеллю людей в результаті трагічної катастрофи рейсу 752 авіакомпанії "Міжнародні авіалінії України". Ми підтримуємо Українуі готові запропонувати свою підтримку і допомогу в триваючому розслідуванні" - написав Помпео.

Як відомо, у четвер ввечері почали надходити повідомлення від джерел у спецслужбах про те, що літак МАУ був збитий ракетою.

Згодом прем’єр Канади Джастін Трюдо офіційно оголосив: є докази, що літак збили ракетою "земля-повітря", а ще пізніше в США опублікували відео, як ракета влучила в авіалайнер МАУ.

Міжнародна група розслідувачів Bellingcat підтвердила, що відео влучання ракети в Boeing було зняте в районі населеного пункту Паранд біля аеропорту Тегерана – ракету ж могли запустити з секретної бази Ірану IRSG.

Іран назвав неправдивими звинувачення про збиття літака МАУ ракетою, заявивши, що не візьме на себе відповідальність за "велику брехню".

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Іран США
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