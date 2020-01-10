США готові допомогти Україні в розслідуванні катастрофи літака МАУ в Ірані

Державний секретар США Майк Помпео в розмові з президентом України Володимиром Зеленським відзначив готовність США допомогти в розслідуванні катастрофи українського літака в Тегерані.

Про це, як повідомляє "Європейська правда", він написав у Twitter за результатами телефонної розмови з Зеленським.

"Поговорив з президентом України Володимиром Зеленським, щоб висловити найглибші співчуття у зв'язку з загибеллю людей в результаті трагічної катастрофи рейсу 752 авіакомпанії "Міжнародні авіалінії України". Ми підтримуємо Українуі готові запропонувати свою підтримку і допомогу в триваючому розслідуванні" - написав Помпео.

Spoke with Ukrainian President @ZelenskyyUa to express my deepest condolences for the lives lost in the tragic crash of Ukrainian International Airlines flight 752. We stand with #Ukraine and are ready to offer our support and assistance in the ongoing investigation. — Secretary Pompeo (@SecPompeo) January 10, 2020

Як відомо, у четвер ввечері почали надходити повідомлення від джерел у спецслужбах про те, що літак МАУ був збитий ракетою.

Згодом прем’єр Канади Джастін Трюдо офіційно оголосив: є докази, що літак збили ракетою "земля-повітря", а ще пізніше в США опублікували відео, як ракета влучила в авіалайнер МАУ.

Міжнародна група розслідувачів Bellingcat підтвердила, що відео влучання ракети в Boeing було зняте в районі населеного пункту Паранд біля аеропорту Тегерана – ракету ж могли запустити з секретної бази Ірану IRSG.

Іран назвав неправдивими звинувачення про збиття літака МАУ ракетою, заявивши, що не візьме на себе відповідальність за "велику брехню".