США готові допомогти Україні в розслідуванні катастрофи літака МАУ в Ірані

Державний секретар США Майк Помпео в розмові з президентом України Володимиром Зеленським відзначив готовність США допомогти в розслідуванні катастрофи українського літака в Тегерані.

Про це, як повідомляє "Європейська правда", він написав у Twitter за результатами телефонної розмови з Зеленським.

"Поговорив з президентом України Володимиром Зеленським, щоб висловити найглибші співчуття у зв'язку з загибеллю людей в результаті трагічної катастрофи рейсу 752 авіакомпанії "Міжнародні авіалінії України". Ми підтримуємо Українуі готові запропонувати свою підтримку і допомогу в триваючому розслідуванні" - написав Помпео.

Spoke with Ukrainian President @ZelenskyyUa to express my deepest condolences for the lives lost in the tragic crash of Ukrainian International Airlines flight 752. We stand with #Ukraine and are ready to offer our support and assistance in the ongoing investigation.