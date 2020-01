США готовы помочь Украине в расследовании катастрофы самолета МАУ в Иране

Государственный секретарь США Майк Помпео в разговоре с президентом Украины Владимиром Зеленским отметил готовность США помочь в расследовании катастрофы украинского самолета в Тегеране.

Об этом, как сообщает "Европейская правда", он написал в Twitter по результатам телефонного разговора с Зеленским.

"Поговорил с президентом Украины Владимиром Зеленским, чтобы выразить глубочайшие соболезнования в связи с гибелью людей в результате трагической катастрофы рейса 752 авиакомпании "Международные авиалинии Украины". Мы поддерживаем Украину и готовы предложить свою поддержку и помощь в продолжающемся расследовании", - написал Помпео.

Spoke with Ukrainian President @ZelenskyyUa to express my deepest condolences for the lives lost in the tragic crash of Ukrainian International Airlines flight 752. We stand with #Ukraine and are ready to offer our support and assistance in the ongoing investigation.