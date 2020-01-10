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Держдеп відкинув вимоги Іраку щодо виведення військ США

П'ятниця, 10 січня 2020, 17:50

Адміністрація Трампа у п'ятницю відмовилася від вимог Іраку розпочати планування виводу американських військ з країни.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на заяву речниці Державного департаменту Морган Ортагус.

У телефонній розмові у четвер прем'єр-міністр Іраку Адель Абдул-Махді сказав державному секретарю Майкові Помпео надіслати американську делегацію в Ірак для розробки механізму виведення американських військ, йдеться в заяві, опублікованій в п'ятницю іракським лідером.

У відповідь Ортагус заявила, що присутність США в Іраку є "силою заради добра" і що американські чиновники не обговорюватимуть виведення військових.

"Наша військова присутність в Іраку - це продовження боротьби проти ІДІЛ, і, як сказав секретар, ми готові захищати американців, іракців та наших партнерів по коаліції".

5 січня парламент Іраку прийняв резолюцію, в якій просив уряд скасувати прохання до США про допомогу країні.

Голосування у парламенті відбулося через два дні після авіаудару США, у результаті якого в Багдаді було вбито іранського генерала Касема Сулеймані.

Перед цим, 31 грудня, сталася спроба нападу на посольство США в Іраку. 

У результаті нападу на посольство в Багдаді Пентагон вирішив направити сотні додаткових військових на Близький Схід

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