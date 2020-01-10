Держдеп відкинув вимоги Іраку щодо виведення військ США
Адміністрація Трампа у п'ятницю відмовилася від вимог Іраку розпочати планування виводу американських військ з країни.
Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на заяву речниці Державного департаменту Морган Ортагус.
У телефонній розмові у четвер прем'єр-міністр Іраку Адель Абдул-Махді сказав державному секретарю Майкові Помпео надіслати американську делегацію в Ірак для розробки механізму виведення американських військ, йдеться в заяві, опублікованій в п'ятницю іракським лідером.
У відповідь Ортагус заявила, що присутність США в Іраку є "силою заради добра" і що американські чиновники не обговорюватимуть виведення військових.
"Наша військова присутність в Іраку - це продовження боротьби проти ІДІЛ, і, як сказав секретар, ми готові захищати американців, іракців та наших партнерів по коаліції".
5 січня парламент Іраку прийняв резолюцію, в якій просив уряд скасувати прохання до США про допомогу країні.
Голосування у парламенті відбулося через два дні після авіаудару США, у результаті якого в Багдаді було вбито іранського генерала Касема Сулеймані.
Перед цим, 31 грудня, сталася спроба нападу на посольство США в Іраку.
У результаті нападу на посольство в Багдаді Пентагон вирішив направити сотні додаткових військових на Близький Схід