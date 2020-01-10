Госдеп отверг требования Ирака о выводе войск США

Администрация Трампа в пятницу отказала в требованиях Ирака начать планирование вывода американских войск из страны.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на заявление пресс-секретаря Государственного департамента Морган Ортагус.

В ходе телефонного разговора в четверг премьер-министр Ирака Адель Абдул-Махди сказал государственному секретарю Майку Помпео прислать американскую делегацию в Ирак для разработки механизма вывода американских войск, говорится в заявлении, опубликованном в пятницу иракским лидером.

В ответ Ортагус заявила, что присутствие США в Ираке является "силой ради добра", и американские чиновники не будут обсуждать вывод военных.

"Наше военное присутствие в Ираке - это продолжение борьбы против ИГИЛ, и, как сказал секретарь, мы готовы защищать американцев, иракцев и наших партнеров по коалиции".

5 января парламент Ирака принял резолюцию, в которой просил правительство отменить просьбу к США о помощи стране.

Голосование в парламенте состоялось через два дня после авиаудара США, в результате которого в Багдаде был убит иранский генерал Касем Сулеймани.

Перед этим, 31 декабря, произошла попытка нападения на посольство США в Ираке.

В результате нападения на посольство в Багдаде Пентагон решил направить сотни дополнительных военных на Ближний Восток