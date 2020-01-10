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Науседа нагородив 11 українців, які обороняли Верховну раду Литви в січні 1991-го

П'ятниця, 10 січня 2020, 18:09

Президент Литви Гітанас Науседа 10 січня в Президентському палаці нагородив мешканців Литви та України пам’ятними медалями до Дня захисників свободи 13 січня. 

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на пресслужбу литовського лідера.

На знак визнання людей, які вибороли незалежність Литви, державні нагороди вручили 24 особам. З 2002 року вперше нагороджено 11 українців, які підтримали Литву під час подій січня 1991 року. Частина з них брала участь у захисті Верховної ради Литовської Республіки та інших важливих державних об’єктів.

"У похмурі дні 1991 року ми переконалися, що в умовах смертельної небезпеки громадяни держави є її найсильнішою підтримкою. Це бар'єр, який не був подоланий військовою агресією. Не барикади, стіни будинків чи телевізійні передавачі, а сини і дочки, гідні своєї батьківщини", - сказав президент.

 

"Навіть перед лицем найбільшої небезпеки Литва не була самотня. Ми з великою пошаною згадуємо тих, хто протестував і засуджував кровопролиття в інших країнах. Ми дякуємо тим, хто поділяв небезпеку з нашими захисниками свободи, збирав та перевозив підтримку за межами Литви, а дехто, як наші українські друзі, навіть склали присягу перед Литовською Республікою", - сказав голова держави.

13 січня 1991 року радянська влада намагалася силою повалити законну владу в Литві, яка 11 березня 1990 року оголосила про незалежність від СРСР.

При захопленні радянськими військовими частинами та спецпідрозділами Вільнюської телевежі і будівлі Литовського радіо і ТБ загинули 14 осіб, більше тисячі беззбройних людей постраждали.

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