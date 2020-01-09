Суд Іспанії відмовився визнати засудженого каталонського політика депутатом Європарламенту

Верховний суд Іспанії відмовився відпустити з-під тюремного ув'язнення колишнього віцепрезидента Каталонії Оріола Жункераса, щоб він зайняв пост депутата Європарламенту.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на El Pais.

Кримінальна палата Верховного суду у четвер вирішила проінформувати Європейський парламент про те, що Жункерас засуджений до 13 років позбавлення волі за підбурювання до заколоту в ході судового розгляду, що не дозволяє йому отримати доступ до протокольної процедури, необхідної для отримання мандата.

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Таким чином, суд вирішив правову проблему, що виникла після рішення Суду ЄС, який постановив, що Жункерас володіє парламентським імунітетом з 13 червня, після оголошення результатів виборів до Європарламенту.

Іспанський суд вказав, що Жункерас після винесення остаточного вироку був позбавлений можливості виконувати обов'язки члена Європарламенту, що означає, що він не буде звільнений.

У грудні Суд ЄС вирішив, що Жункерас має право на імунітет як євродепутат, і йому мають дозволити зайняти місце в Європарламент, оскільки на момент оголошення виборів не було остаточного вироку, і він перебував у попередньому ув'язненні.

Однак суд залишив за іспанським судом право визначати ступінь цього імунітету, коли в кримінальному процесі буде прийнято остаточне рішення.

У вівторок Європарламент оголосив, що на наступному пленарному засіданні, 13 січня, він "візьме до відома" обрання членів Європарламенту Оріоля Жункераса, а також колишнього президента Каталонії Карлеса Пучдемона і його соратника Тоні Коміна, які втекли до Бельгії.