Суд Іспанії відмовився визнати засудженого каталонського політика депутатом Європарламенту
Верховний суд Іспанії відмовився відпустити з-під тюремного ув'язнення колишнього віцепрезидента Каталонії Оріола Жункераса, щоб він зайняв пост депутата Європарламенту.
Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на El Pais.
Кримінальна палата Верховного суду у четвер вирішила проінформувати Європейський парламент про те, що Жункерас засуджений до 13 років позбавлення волі за підбурювання до заколоту в ході судового розгляду, що не дозволяє йому отримати доступ до протокольної процедури, необхідної для отримання мандата.
Таким чином, суд вирішив правову проблему, що виникла після рішення Суду ЄС, який постановив, що Жункерас володіє парламентським імунітетом з 13 червня, після оголошення результатів виборів до Європарламенту.
Іспанський суд вказав, що Жункерас після винесення остаточного вироку був позбавлений можливості виконувати обов'язки члена Європарламенту, що означає, що він не буде звільнений.
У грудні Суд ЄС вирішив, що Жункерас має право на імунітет як євродепутат, і йому мають дозволити зайняти місце в Європарламент, оскільки на момент оголошення виборів не було остаточного вироку, і він перебував у попередньому ув'язненні.
Однак суд залишив за іспанським судом право визначати ступінь цього імунітету, коли в кримінальному процесі буде прийнято остаточне рішення.
У вівторок Європарламент оголосив, що на наступному пленарному засіданні, 13 січня, він "візьме до відома" обрання членів Європарламенту Оріоля Жункераса, а також колишнього президента Каталонії Карлеса Пучдемона і його соратника Тоні Коміна, які втекли до Бельгії.