Европарламент забрал мандат у осужденного каталонского политика

Европейский парламент принял решение лишении мандата бывшего вице-президента Каталонии Ориола Жункераса, осужденного испанским судом на 13 лет за подстрекательство к мятежу.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на La Vanguardia.

Накануне Верховный суд Испании отказался отпустить из-под тюремного заключения бывшего вице-президента Каталонии Ориола Жункераса, чтобы он занял пост депутата Европарламента.

Таким образом, Европарламент исполнил решение испанского Верховного суда и перестал признавать президента каталонской партии ERC - который также является вице-президентом одной из парламентских групп - евродепутатом.

Жункерас теряет свои права в качестве депутата Европарламента с 3 января, даты, когда соответствующее решение о непризнании политика евро депутатом объявил избирательный совет Испании.

Однако Европарламент сохраняет свое признание политика евродепутатом со 2 июля прошлого года по 3 января, то есть ему будет выплачена зарплата из расчета 6800 евро в месяц.

В декабре Суд ЕС решил, что Жункерас имеет право на иммунитет как евродепутат, и ему должны позволить занять место в Европарламенте, поскольку на момент объявления выборов не было окончательного приговора, и он находился в предварительном заключении.

Однако суд оставил за испанским судом право определять степень этого иммунитета, когда в уголовном процессе будет принято окончательное решение.