Прем'єр Польщі не вірить, що санкції США зупинять "Північний потік-2"

Прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький заявив, що газопровід "Північний потік-2" "є кроком у хибному напрямку".

Про це він сказав в інтерв'ю німецьким ЗМІ, повідомляє "Європейська правда" із посиланням на DW.

"Москва ніколи не повинна мати можливість шантажувати ЄС припиненням постачання газу", - сказав Моравецький.

Він також заявив, що не має великої надії, що цей проєкт зможуть зупинити санкції з боку США. Вони можуть "затягнути, але не припинити" будівництво газопроводу, вважає він.

"Для Польщі було би, звісно, найкраще, якби будівництво "Північного потоку-2" взагалі ніколи не починалося", - сказав Моравецький.

Раніше повідомлялося, що 21 грудня США оголосили про введення санкцій проти трубопроводу "Північний потік-2", через що ключовий підрядник "Газпрому" компанія Allseas призупинила роботу над проєктом.

Детальніше про механізм санкцій та можливості їхнього обходу читайте у статті "Американський удар по проєкту Путіна: чи зможуть санкції США зупинити Nord Stream 2".