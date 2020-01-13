Пристайко збере в Сінгапурі нараду українських послів у регіоні

Глава МЗС Вадим Пристайко вирушив до Сінгапуру з офіційним візитом, під час якого проведе конференцію послів України в регіоні.

Про це у понеділок "Європейській правді" повідомили у пресслужбі МЗС України.

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Дводенний візит відбувається 13 і 14 січня. У рамках візиту передбачені зустрічі з сінгапурським керівництвом, представниками ділових кіл, експертами та політологами, зазначили у міністерстві.

"У рамках візиту Вадим Пристайко проведе конференцію послів України у державах Південно-Східної Азії", - повідомили в МЗС.

Нагадаємо, наприкінці вересня міністр закордонних справ України Вадим Пристайко заявив, що надав президенту Володимиру Зеленському пропозиції щодо близько 20 нових керівників закордонних місій, і вони погоджені з головою держави.