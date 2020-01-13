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Пристайко соберет в Сингапуре совещание украинских послов в регионе

Понедельник, 13 января 2020, 10:55

Глава МИД Вадим Пристайко отправился в Сингапур с официальным визитом, во время которого проведет конференцию послов Украины в регионе.

Об этом в понедельник "Европейской правде" сообщили в пресс-службе МИД Украины.

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Двухдневный визит проходит 13 и 14 января. В рамках визита предусмотрены встречи с сингапурским руководством, представителями деловых кругов, экспертами и политологами, отметили в министерстве.

"В рамках визита Вадим Пристайко проведет конференцию послов Украины в государствах Юго-Восточной Азии", - сообщили в МИД.

Напомним, в конце сентября министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко заявил, что подал президенту Владимиру Зеленскому предложения по 20 новым руководителям иностранных миссий, и они согласованы с главой государства.

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МИД Пристайко
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