У Венеції пересохли канали

Лише через декілька тижнів після того, як серйозна повінь завдала значної шкоди Венеції, знамениті міські канали майже повністю висохли.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на BBC.

Причина явища – припливи винятково низького рівня. Два місяці тому понад 70% італійського міста було під водою. Але цими вихідними картина виглядала зовсім іншою: знамениті венеціанські гондоли і човни осіли на дні каналів.

Місто, засноване на 118 невеликих островах, поєднують канали і понад 400 мостів.

Нагадаємо, в середині листопада Венеція потерпала внаслідок найвищого припливу за понад 50 років. Рівень води досягав 1,87 метра. У результаті влада Італії вирішила запровадити надзвичайний стан у Венеції.