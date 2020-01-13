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В Венеции пересохли каналы

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В Венеции пересохли каналы

Понедельник, 13 января 2020, 12:18

Спустя всего несколько недель после того, как серьезное наводнение нанесло значительный ущерб Венеции, знаменитые городские каналы почти полностью пересохли.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на BBC.

Причина явления - приливы исключительно низкого уровня. Два месяца назад более 70% итальянского города было под водой. Но в эти выходные картина была совсем другой: знаменитые венецианские гондолы осели на дне каналов.

 

Город, основанный на 118 небольших островах, соединен каналами и более чем 400 мостов.

Напомним, в середине ноября Венеция страдала от наибольшего подъема воды за 50 лет. Уровень воды достигал 1,87 метра. В результате власти Италии решили ввести в городе чрезвычайное положение.

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