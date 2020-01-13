ЄС надасть Україні підтримку у розвитку "зеленої" енергетики - єврокомісар

Євросоюз надасть Україні підтримку у розвитку відновлюваної енергетики та енергоефективності.

Про це заявила єврокомісарка з питань енергетики Кадрі Сімсон, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на пресслужбу Міністерства енергетики та захисту довкілля України.

У рамках десятої Асамблеї IRENA українська делегація на чолі з міністром Олексієм Оржелем зустрілася із Сімсон. Оржель подякував Сімсон за підтримку у тристоронніх газових переговорах.

Сімсон зазначила, що "після переговорів по транзиту газу, Україна може cфокусуватися на енергії майбутнього, розвитку відновлюваної енергетики та енергоефективності".

"ЄС надасть свою підтримку", - сказала єврокомісарка.

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У грудні віцепрем’єр-міністр Дмитро Кулеба заявив, що Україна зацікавлена взяти активну участь у розробці та реалізації європейської "Нової зеленої угоди" (New Green Deal), і уряд вже готує пропозиції щодо того, як саме Київ може долучитися.

Нещодавно ЄС ухвалив New Green Deal, встановивши амбітну ціль стати кліматично нейтральним. "Україна, в свою чергу, теж напрацьовує концепцію "зеленого" енергетичного переходу та планує запровадити податок на СО2, кошти з якого будуть витрачені на енергоефективні заходи", - йдеться у повідомленні Міненерго.

Нагадаємо, Кадрі Сімсон з 1 грудня минулого року замінила на посаді комісара Мароша Шефчовича. До цього політик працювала міністром економічних справ та інфраструктури Естонії в уряді Юрі Ратаса.