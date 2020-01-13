ЕС предоставит Украине поддержку в развитии "зеленой" энергетики - еврокомиссар

Евросоюз предоставит Украине поддержку в развитии возобновляемой энергетики и энергоэффективности.

Об этом заявила еврокомиссар по вопросам энергетики Кадри Симсон, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на пресс-службу Министерства энергетики и защиты окружающей среды Украины.

В рамках десятой Ассамблеи IRENA украинская делегация во главе с министром Алексеем Оржелем встретилась с Симсон. Оржель поблагодарил ее за поддержку в трехсторонних газовых переговорах.

Еврокомиссар отметила, что "после переговоров по транзиту газа, Украина может cфокусироваться на энергии будущего, развитии возобновляемой энергетики и энергоэффективности".

"ЕС предоставит свою поддержку", - сказала еврокомиссар.

В декабре вице-премьер-министр Дмитрий Кулеба заявил, что Украина заинтересована принять активное участие в разработке и реализации европейского "Нового зеленого соглашения" (New Green Deal), и правительство уже готовит предложения относительно того, как Киев может присоединиться.

Недавно ЕС принял New Green Deal, установив амбициозную цель стать климатически нейтральным. "Украина, в свою очередь, тоже нарабатывает концепцию "зеленого" энергетического перехода и планирует ввести налог на СО2, средства из которого будут потрачены на энергоэффективные мероприятия", - говорится в сообщении Минэнерго.

Напомним, Кадри Симсон с 1 декабря прошлого года заменила на посту комиссара Мароша Шефчовича. До этого политик работала министром экономических дел и инфраструктуры Эстонии в правительстве Юри Ратаса.